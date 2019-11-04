節目巡禮改播片　李佳芯《踩過界II》被消失

今年無綫《2020節目巡禮》及亮燈儀式將不會如往年一樣，舉行大騷及招待廣告客戶到電視城分享喜悅，只是播片予劇迷觀賞，其中「戲劇類」片段已於昨晚在翡翠台播出，讓劇迷先睹快。當中新劇有兩大視帝歐陽震華、馬德鐘火拼作《伙記辦大事》及有林文龍、黃翠如、連詩雅的愛情小品《那些我愛過的人》，翠如配文龍效果未知，但劇中一場交通意外，卻改變各個人生。

至於馬國明的《降魔的2.0》，拍攝期間狠飛「偷嗒」人夫的女友黃心穎，狀態未受影響，果然「呆」得有智慧，當中更睇到馬國明和黃智雯的咀戲，和不少特技效果。另有王浩信的《踩過界II》，當中他演的「盲俠」和張振朗、蔡思貝再締造男女友情拍檔，但當中的李佳芯就在預告片「被消失」，改由「谷胸」張曦雯頂上。至於打到飛起的《唐人街》，今次以泰國唐人街為題材，劇中陳展鵬、陳山聰、姚子羚、伍允龍、元秋等個個都真功夫上陣。

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