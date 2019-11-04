老戲骨鬥戲！姜大偉舔吳岱融腳趾

無綫2020節目巡禮雖然沒有隆重儀式改由播片方式呈現，但內容亦很精采，最後由播足7晚的《愛．回家之開心速遞》一班演員賣口乖稱晚晚劇集精采作結。

至於下半場介紹新劇中，有張兆輝、姚子羚的《黃金有罪》，當中兩大老戲骨吳岱融和姜大偉鬥戲，姜大偉更要舔吳岱融腳趾，相當重口味！而吳岱融的另一個劇集《大醬園》，再與好拍檔龔慈恩合演夫妻，劇中朱晨麗、何廣沛和龔嘉欣將當年封建時代的女權向男權反抗演繹得淋漓盡致。

至於王浩信另一作品《反黑路人甲》（前名《極道怪伽》）與高海寧、蔣家旻及湯怡有不少親熱戲份。而兩大視帝陳豪、黎耀祥於《殺手》中有不少對手，而劇中的龔嘉欣重口味造型及她的瞓身動作戲，值得一睇。另有《法證先鋒IV》的一班演員黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、朱晨麗、湯洛雯等，為了「被消失」的黃心穎而重拍不少鏡頭心血作，與及當中的謝賢精采客串，都不容錯失！最後，由馬國明、林峯演出的《使徒行者3》，則要保守神秘故未有片睇。

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