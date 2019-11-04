減磅掙爆衫！王梓軒胸肌逼爆西裝要重造

歌手王梓軒下月將舉行入行十週年演唱會，距離開騷唔夠兩個月，梓軒忙於綵排外，每星期仲會抽4至5日操肌，連瞓覺時間都唔夠，無非想派福利畀入場觀眾，他說：「我依家胸肌已經掙爆啲衫！」

為演唱會操弗，梓軒說：「要嘅，唱歌嘛，有啲動作要，加上我演唱會後有個音樂劇，緊接嘅，所以想操弗啲。我想介紹下我呢幾個月嘅教練，炮台山第一健美男阿Man，係頭號健身殺手，好榮幸可以喺佢嘅教導下操練，我哋set咗個fitness goal畀自己，除咗強壯、體脂低，仲要成個人乾身啲。（壓力大嗎？)會㗎！驚表演失準，瞓得唔好，所以我朋友介紹我飲鹼性水，平衡番個PH，食嘢唔定時或者太攰，個人會酸，唔係妒忌嗰啲酸，心肺好啲個人都精神啲。」

教練指與他訂下目標，主要想個肌嘅線條操得好啲，又唔可以硬崩崩，不過教練嫌佢瞓得少，覺得佢要多啲休息時間，對身體再recover會好啲，梓軒說：「朝早我哋八點幾開始，要做一啲好高運動量，但個人仲渾渾噩噩未恢復上一個session嘅嘢就好嘥，所以盡量瞓多啲，通常我做完之後都會即刻去開工。（手瓜長咗幾多肉？）我哋唔係咁樣量度，健身教練係唔度胸㗎！健身教練係度心肺功能同體脂。」依家操得咁密，手瓜起𦟌嘅梓軒笑說：「有啲西裝要再做過，着唔到，之前我係增磅，依家我係減磅都係掙爆啲衫，有啲嘢係你訓練有素，辛苦晒Man！」

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