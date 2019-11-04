Gordon＠BOP與粉絲慶生　希望事業有突破

男子組合BOP（天堂鳥）成員葉灝基（Gordon）日前同隊員歐喬鋒（Tyrese）與一班粉絲一齊慶祝30歲生日，因為另一隊員許俊豪（Lincoln）之前排練後空翻時跌斷右手前臂唔可以一齊慶祝。所以即時開視像通話同Fans們報平安同唱生日歌。

佢哋除咗同一班粉絲玩小遊戲之外，今次生日會主題叫「Super Gordon」，大家都有個卡通人物小造型一齊大玩卡丁車，同粉絲們飛車大鬥一番。身為車手之一嘅Tyrese ：「冇諗過我哋啲粉絲咁勁，仲要大部分係女車手，估唔到飛車仲飛得勁過我哋。」

Gordon說：「唔經唔覺已經第6年同fans一齊慶祝生日，多謝佢哋一直不離不棄，今年其中一個生日願望想係事業上有啲突破，所以嚟緊都會嘗試多啲關於舞台上嘅不同表演，希望遲啲會畀到大家新鮮感，畀觀眾有眼前一亮嘅感覺。只希望BOP可以飛得更高更遠，唔想辜負家人，朋友和一眾粉絲們。」

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