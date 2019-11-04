The Boogie Playboys唱出打工仔心聲

樂隊The Boogie Playboys到新城電台接受訪問。四子今次宣傳新歌《草裙舞》，他們稱「跳草裙舞」的另一個意思，是當一份工做了一段時間，想要求加薪或升職就被形容為跳草裙舞，而今次是來自其中一個成員的真人真事，亦是現今不少打工仔的心聲。至於稍後四子會在中環舉行的音樂節中演唱，他們都擔心會否受現時社會狀態下音樂會會被取消，但暫時都是如期舉行。

至於成員Barry因之前為林穎彤（Bella）的新歌《你永遠是最好》MV當了男主角，令不少人認識他，Barry稱因MV是以50年代的構思，導演看中他的復古形象，所以便找他演出，最沒想到MV中，他是演出Bella心目中的男神，他坦言：「男神呢個稱號，對我嚟講係遙不可及，但Bella好戲，帶到我入戲囉！估唔到原來好多人都有睇到呢個MV。」問到其餘三子會否羡慕？他們齊稱：「係呀，Barry出現喺公仔箱喎，都要靠佢帶埋我哋拍吓電視劇啦。」

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