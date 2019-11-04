郭富城獲倫敦東亞電影節頒「最佳男主角」

影帝郭富城剛為電影《麥路人》到東京電影節宣傳後，隨即與導演黃慶勳飛到倫敦出席第四屆倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival），郭富城可謂身負重任，首先要履行電影節「焦點影人」（Actor Focus）的任務，和觀眾及傳媒分享他的四部作品包括《父子》、《寒戰》、《踏血尋梅》及《麥路人》。郭富城與觀眾分享拍攝不同角色的經驗和心得，指在電影旅程中十分感謝啟蒙老師張叔平和譚家明，觀眾反應熱烈。

《麥》獲邀為第四屆倫敦東亞電影節閉幕電影，於當地時間（11月3日）作歐洲首映。郭富城與劇組一齊亮相閉幕電影節的紅地氈，並一起出席於倫敦的Ham Yard Theatre的閉幕電影首映暨頒獎禮。他指出席倫敦的電影節，對其具有特別意義，因為《麥》能成為電影節的閉幕電影，象徵着電影成功衝出亞洲，向歐洲觀眾推介富有香港特色的本土電影，而且很榮幸獲選為今年「焦點影人」，向歐洲觀眾及傳媒分享我的電影心路歷程，是一次很好的電影文化交流，得着很多。

電影除了在電影節期間引起高度關注及熱話之外，郭富城在《麥》的演出更令電影節一眾評審賦予高度評價，一致通過，頒發「最佳男主角」給他，成為電影節閉幕禮之最大高潮。郭富城得獎亦驚喜萬分，也是他第二次在英國封帝，上一次是2013年於英國萬象國際電影節憑《全民目擊》封帝。他在台發表得獎感受：「很開心可以憑這部電影得到最佳男主角獎，因為這一部充滿人民情感的電影，我百分百投入演出，可以用演到心力交瘁來形容，謝謝戲中每位好對手，還有謝謝導演的信任，遇上好劇本，是演員最大的夢想，我希望演員是我的終生事業。」

導演黃慶勳則高興說：「我首次執導長片，得到不同的影展認同，更為城城再拿下男主角獎，內心很激動和榮幸。」影展籌委主席Hyejung Jeon亦對電影高度評價指是一部充滿人民情感的佳作，郭富城的演出看到他作為演員的巨大張力和多重的表演風格，封帝乃實至名歸。

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