《解決師》劇透：Jovy感動O Sir終成為情侶

第十六集(11/04)

Jovy（唐詩詠飾）被人強行帶走，O Sir（王浩信飾）不顧身份敗露前往營救，發現虛驚一場，原來是蔣滔（羅樂林飾）對他的測試。奕鋒（彭皓鋒飾）嫌太子（李天翔飾）對付新進興的效率太低，親自派出新任解決師S，在Jovy的音樂會表演上對付蔣滔……太子對弈鋒所做之事怒極，登門問罪反被痛毆。太子自知形勢比奕鋒弱，只能忍氣吞聲。Madam Ma（張文慈飾）察覺Ace（馮盈盈飾）沉迷數獨遊戲，起疑，想起與文武的過去……Man Sir從立群口中得知父親是警隊內鬼，在他提示下終搜出文武當年的罪證，晴天霹靂……

第十七集(11/05)

Man Sir（張頴康飾）不想立群毀了父親一生英名，二人發生激烈糾纏，又在慌亂下受Madam Ma唆擺，道德觀徹底崩潰，一念之間踏上成魔之路……復職後的Man Sir表面如常，惟Ace隱覺不妥。Jovy宣布接手滔天集團，要令蔣家重回正路，頌如（陳敏之飾）全力襄助。Jovy辭去教職，特地在欖球隊比賽時現身為學生打氣，並與O Sir及眾師生道別，互表不捨。奕鋒準備返回澳洲，派S全力找回寫有製毒方法的筆記，將知情者殺死，高家各人陷入險境……

第十八集(11/06)

S收到奕鋒指令要偷回製毒筆記，O Sir預料S會對高家展開格殺令，幸他早着先機，貼身保護高俊，高俊因而得悉O Sir的真正身份。O Sir發現Chloe之死並不簡單，立刻飛往澳洲調查真相。Jovy為安頓美霞同樣身處澳洲，惟與O Sir終究未能碰面。太子不甘於只聽命於奕鋒，密謀造反，但其毒品生意處處受到毒品調查科所掣肘。Man Sir使計令同袍之死變成意外，並決心不擇手段爬到最高，不再受任何人擺布。

第十九集(11/07)

高俊擔心O Sir安危，迫不得已向Jovy求助。Jovy利用加密訊息與O Sir聯絡，二人終在澳洲相遇。O Sir從教授口中證實Chloe的死亡真相，悲憤下不慎受到S襲擊……S懷疑眼前人正是當年的K。太子正式製冰毒，當他憶起與蔣滔相處點滴，誓要吞併奕鋒所有生意，報殺父之仇。Man Sir萌起剷除異己念頭，並借意親近Madam Ma親妹馬悅彤，此舉卻令Ace誤會。Jovy衣不解帶照顧O Sir，二人感情升溫。

第二十集(11/08)

O Sir養傷期間，多得Jovy悉心照顧，二人終成為情侶。O Sir以公開製毒方法威脅奕鋒，令他不敢輕舉妄動。John現身，叮囑O Sir小心奕鋒。O Sir回港後，向高家剖白真相，高Sir矢志與O Sir合力將奕鋒繩之於法。Jovy正式出任滔天集團主席，O Sir亦由體育老師轉為保安總監。Jovy掌握重要罪證可破獲太子的毒品生意，惟被人暗中偷走證據……Ace察覺Man Sir行為有異，跟蹤他。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。