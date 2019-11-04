《牛下女高音》劇透：靜怡獻計逼黃河現身

第二十一集(11/04)

雪兒（黃心穎飾）不滿Nam（張振朗飾）找Alexa替代自己工作，沒趣的Nam到酒吧解悶，無意中自揭與雪兒非夫妻的秘密，眾人譁然！雪兒亦發現Nam原來一直喜歡自己，惟有選擇逃避。Nam找到她後，自行搬到劏房暫住。眾人為黑仔（曾偉權飾）初戀之事高興，又出謀獻策，而黑仔的殷勤服務亦令張小姐有所察覺……Alexa鼓勵Nam勇敢追求雪兒，而慣性逃避問題的雪兒，面對離婚一事尚未解決，又發現多年好友喜歡自己，頓時心煩意亂，經校長開導後終有所領悟。

第二十二集(11/05)

雪兒主動找Christine傾談，聽過對方剖白後決定跟子儒正式離婚。子儒（翟威廉飾）直覺離婚與Nam有關，Nam直認對雪兒有感覺，但難以成為他們婚姻破裂之原因。黑仔收到調職消息，頓感失落！與張小姐臨別在即，做了一份禮物給她作紀念，張小姐收禮後竟主動約他晚餐。黃河（蔣志光飾）疑似遇到債主，及後收到女子致電，更是心慌慌，陸同（歐瑞偉飾）見狀不禁擔心起來。然而，陸同不知女子正是黃河在加拿大回港的女兒陳美斯，更不知道黃河一直在說謊……

第二十三集(11/06)

黑仔正式和張小姐(Anita)交往，相處一天後女方失望連連，正當黑仔以為就此完結，她竟願意繼續交往下去。美斯（何雁詩飾）知道黃河破產後，跟隨他和陸同北上傾生意，期間陸同還誤會她不是黃河的親生女兒。雪兒除了簽字離婚，還辭去偵探社工作，並着手籌備她的繪本作品。她雖有雄心壯志卻又苦無靈感，請教眾長輩後似有所悟，最終決定以「他」為主角……黃河未想過謊話愈滾愈大，最終在合唱團眾人面前遭揭穿了，承受眾叛親離的惡果……

第二十四集(11/07)

黃河與眾人關係決裂，影響慈善晚會的演出，靜怡（龔慈恩飾）想出妙計迫令陸同現身面對黃河。眾人聽過黃河的解釋後深受感動，為修補關係，還為黃河完成一個心願……黑仔因一個誤會發現經常被投訴的住戶，正是當年帶領合唱團出賽的音樂老師呂彩琴！他們還因這次演出，尋回另一位合唱團成員邵偉朝(小蕉)，他竟是黃河推薦的理髮師。校長看到合唱團在正式的舞台上表演而感動非常，然而再見到多年沒見的呂老師，一石激起千重浪，段段往事湧現心頭。

第二十五集(11/08)

遊子（鄭敬基飾）忍不住把大爆患乳癌的事告知眾人，大家聽後心下一沉，落力為大爆做各樣事情，重拾童年樂趣，讓獨力迎接病魔的大爆頓時充滿力量迎戰。另一邊廂靜怡與姊妹談起更年期迹象，不禁流露出擔心和懊惱。自雪兒簽署離婚後，Nam不避忌向雪兒表露愛意，令她感到尷尬及不習慣。及後因一宗突發事件，Nam捨身相救雪兒，讓她不得不面對自己的感情。靜怡發現自己的身體面臨更重大的問題，跟大爆同樣陷入難以向伴侶坦白的煩惱中……

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