着番10年前嘅衫　張家輝自誇冇走樣

影帝張家輝與蘇麗珊出席電影《催眠．裁決》首映，身穿10年前服飾現身的家輝，笑言全因環保，呼籲其他藝人一同效法，還自誇與當年身形沒差別：「呢套衫當年着去電台頒獎禮嘉賓，所以啲衫其實係可以配下再着，有時買咗番嚟覺得唔好睇就唔着，又或者畀人，好浪費，所以我鍾意嘅衫會Keep，但唔似得古天樂唔丟衫，但就要有好多地方儲存。」

談到家中珍藏的服飾，家輝要數當年出席康城影展所穿的踢死兔：「因為條領有啲古怪，同埋喺無綫年代，其實我都有幫本地牌子行過天橋㗎！（有冇興趣演設計師？）當然有，凡未演過嘅角色都有興趣。」

而蘇麗珊則表示為了片中被催眠戲份，有找演戲老師預習，但也不及與張家輝正式演出時般入戲，家輝聞言搞笑說：「唔好啦，你自己一個人？啲後生女係會亂咁嚟！」令蘇麗珊哭笑不得。戲中催眠蘇麗珊，但家輝笑指平日大多被女兒催眠：「多數都係叫我做奴隸，揼下骨咁，其他冇乜特別要求（你催眠番太太？）我唔催眠佢又點會嫁我呢？」

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