跟足傳統！《東張》李旻芳紅噹噹上頭

無綫節目《東張西望》主持李旻芳與未婚夫黃耀英（Darren）將於明天舉行婚禮，二人剛剛分別進行上頭儀式，李旻芳依足傳統穿着紅色睡衣、吃過湯圓，而Darren的家人則送上利是給他，祝福他們百頭到老、永結同心。李旻芳接受東網訪問時開心謂：「有二十個親朋戚友嚟陪我上頭，大家都好開心，主要係今晚唔可以同黃耀英見面，佢話就算一晚都唔想分開，我梳頭嗰陣佢係咁打畀我，不過一切都好順利。」估唔到Darren咁癡纏喎！

而Darren坦言自己來自英式家庭，所以不太依傳統進行，他笑言：「我哋全家都唔知要做啲乜同準備啲乜，好在旻芳就當我哋好似小朋友咁，寫低張貓紙，我哋就跟住次序跟足去做，點知最後發覺我哋冇點晒啲香同蠟燭嘅，於是由頭到尾再做多次，最終先順利完成。初頭我都覺得呢啲嘢好冇所謂，但做完之後先覺得有意義，一家人咁用心為我做一樣嘢，係幾感動嘅。」

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