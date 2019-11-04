畀蔡思貝放飛機　余德丞差啲變大話仔

藝人余德丞現身電視城錄影節目《娛樂大家》。9月初生日的他，直至近日才獲緋聞女友蔡思貝請食生日飯，他無奈苦笑：「其實我都過咗生日差唔多兩個月，呢餐飯終於都食到，佢話請我食飯嘅時候，我都很驚訝。」他表示當晚兩人打邊爐「撐枱腳」：「共用一爐，公筷都冇用，大家都冇病嘛。（佢買生日蛋糕畀你？）佢揀咗高級餐廳，嗰度乜都有，不過佢揀咗芝士蛋榚，我最憎芝士，佢咪自己食囉！」

余德丞又打趣這些年未有收過思貝事前準備的生日蛋榚，反而自己有試過為對方準備：「佢冇心都算啦，仲要明知我唔鍾意都揀（芝士）。」他又大爆思貝不時「放飛機」：「好似之前約咗佢睇演唱會，佢話嚟又唔嚟，最終突然間出現。現場我同記者講我單拖，幾驚畀人話我講大話。」

另外，只年餘沒有拍劇的他，日前客串演出《使徒行者3》，扮演主角馬國明的年輕版，兼有機會揸真槍，搞到戲癮大發。

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