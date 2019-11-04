肖戰王一博開騷眼濕濕　直播收益達億元

成為今年五大播放量最高劇集之一的內地劇《陳情令》，現在累積點擊已超過64億，而兩大男主角肖戰及王一博迅即成為最炙手可熱的小生。日前《陳》劇在南京一連兩日舉行向劇集告別的音樂會，除了肖戰及王一博現身外，女主角兼有「最索穆念慈」之稱的孟子義等演員傾巢而出。在演唱會尾聲眾演員喊出所飾演角色的名字作道別，並答謝觀眾對《陳》劇的支持，加上現場的天燈效果，會場瀰漫感人氣氛，肖戰和王一博更不禁淚盈於睫。

門票貴炒至16萬

其實是次音樂會未舉行已成熱話，門票在網絡開售不到五秒即告售清，原價1,980元人民幣（約2,199港元）的門票被黃牛炒至15萬元人民幣（約16萬6,600港元），至於觀賞網上直播則需付30元人民幣。雖然肖戰和王一博只有三首歌的演出時間，但直播觀賞人數已超過326萬，單是線上直播收入已近億元，非常驚人！網民笑言王一博和肖戰眼淚鑲金，可能因是落淚一幕更令直播量急升！

而《陳》劇的專輯一樣氣勢如虹，目前已售出超過108萬張。被指能大力促進粉絲經濟的肖戰和王一博，同時有傳自《陳》劇後身價水漲船高，單是廣告酬勞以三百萬起跳外，亦有傳他可能會跟楊冪合演新劇。

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