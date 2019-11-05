阿媽唔易做！陳慧琳范范選擇人工受孕

38歲鍾欣潼（阿嬌）3年前雪3粒卵，早有計劃當媽媽。而圈中亦有不少女星為了能替老公開枝散葉，選擇人工受孕。

陳慧琳

天后陳慧琳婚後育有大仔「蝦餃仔」劉昇，2011年自爆接受人工受孕後佗孖胎，但孖女不幸意外流產。同年她宣布人工受孕成功，再度榮升做母親，翌年誕下細仔「小龍包」劉琛，一家四口幸福滿瀉。

范瑋琪

台灣藝人范瑋琪2014年為老公陳建州（黑人）佗孖仔，黑人爆老婆在求子期間經歷兩次療程，打了約10次排卵針才造人成功。翌年范范順利誕下雙胞胎，改名為「飛飛」和「翔翔」。

成孕率取決體質

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，雪藏卵子是人工受孕療程的第一步，需要事前打破卵針或服用排卵藥，促進卵泡成熟及排卵。他建議女士雪卵最佳年齡為20至30歲，又指雪藏的卵子並非無限期保存，至於抽卵的數量則因人而異：「好視乎女士個人體質同年齡，其實抽得3至4粒卵子未算最差情況，有病人甚至一粒都無法抽取。」

靳醫生指女士年輕時將質素較好的卵子暫時冷藏，但成功受孕始終是「有仔趁嫩生」：「成孕率最後取決於媽媽受孕體質，就算身體好，但卵巢功能依然會隨住年齡衰退。」

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