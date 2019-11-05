怨老公唔肯配種　阿嬌向三粒「雪卵」懺悔

現年38歲的鍾欣潼（阿嬌）去年與台灣靚仔醫生賴弘國結婚，月前被指身形暴脹疑似有孕，原來只是賀爾蒙失調致增磅。一直想做人母的她，3年前已經雪卵，希望以多個方法早日達成願望。其實與阿嬌組成英皇「龍虎豹」的蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒，早年在經理人霍汶希游說下，已先後雪卵。阿Sa自爆今年7月進行第二次雪卵手術，比之次雪得還要多，超過20粒，她坦言做第二次是想多一個保障：「拎番出嚟用要解凍，個存活率得7成，就未必用到，多啲就穩陣啲。」至於曾揚言希望40歲前生小孩的祖兒，自爆2017年已做雪卵手術，主要原因是追上潮流。

邊個最先用？

「龍虎豹」三姊妹先後雪卵，只看誰最先「用」！日前阿嬌宣傳新片《失蹤》時受訪，談到身形發胖被質疑有孕，她即「觸景傷情」說：「突然諗起我雪咗卵，3粒其實好渺茫，我都叫佢（老公）試吓，唔係點對得住嗰三粒卵！但佢仲未去試，佢唔係抗拒，但因為啱啱開診所好忙，不過見佢最近瘦咗又靚仔咗，Keep住健康身體，都係好時機去配，我有狂叫佢去配呀！我幾粒可憐嘅卵子！都想快啲試吓，得就得，唔得就再諗其他方法。」

此外，談到新片以行山遇上結界為主題，她直言甚少行山，多數陪老公在健身室做Gym，但非常冇癮：「結婚前我哋Keep住做Gym，但去到佢聽住歌都唔理我，發現好無謂，都唔係咁鍾意，而且之前參加比賽節目，依家要抖吓，休息呢段時間肥咗好多，會開始減。」她透露於戲中為了尋回行山失蹤7年的父親，不停跑山及在屋邨四圍走，體能消耗甚大。問到拍攝最難忘的事情？她笑言「攞正牌」在屋邨內嗌救命：「屋邨咁多人住，唔係幾好意思，好彩之前做好溝通，啲住客知係拍戲。記得對上一次我叫救命，係細個追住啲鴨仔，唔小心跌咗落去乾咗嘅湖度，估唔到今次有機會盡情叫救命。」

恨去百慕達三角洲

她表示很開心接拍真人真事改編電影，加上對一向對結界話題很有興趣，並自爆曾跟阿Sa許諾，一齊到百慕達三角洲探險：「係10幾年前講嘅，當時大家咩都唔驚。依家唔知佢會唔會反口，但我都未必敢去，驚真係返唔到嚟。」

化妝：Yan＠Ndnco

髮型：Amber Tse＠IL Colpo Central

服裝：Polo Ralph Lauren

場地：香港九龍貝爾特酒店

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