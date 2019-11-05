林海峰紐約馬拉松　粉絲打氣做到嘢！

藝人林海峰（Jan）係馬拉松的愛好者，每年都會出戰外地賽事，剛於11月3日Jan身在紐約參賽，更以3小時25分42秒完成賽事，成績相當唔錯。Jan亦有喺IG上載一張賽跑嘅相片，並寫着：「好天氣好氣氛跑得好開心」，但亮點反而係Jan嘅Hashtag「有一男一女揸牌嗌林公子加油到林狗走夾唔唞」、「有一位香港移居紐約女粉在賽道旁揸住手機拍片並且細細嗌咗一聲阿Jan」。

原來有個Jan嘅電台節目忠粉住喺紐約，知道Jan出賽，專登走去打氣，就係初頭5K時候，就見到有人高舉大紙牌上面寫住「林公子加油」，兼且仲聽到有人大嗌佢，事後，該為忠粉更好抵死解釋係想嚇一嚇Jan，等佢可以跑快啲，果然呢「一嚇」做到嘢，令Jan嚇到不停向前跑，順利跑3:25:42嘅佳績。賽前幾日Jan喺當地練跑，就已經話腳痛、牙痛加埋天氣好凍，相信唔係想像中輕鬆，所以，今次成功跑畢全程，仲做出咁好時候，一向要求極高嘅Jan都應該對自己表現收貨。

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