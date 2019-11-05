BBQ隻腳着火　林德信竟然感受到父愛？

藝人林德信（Alex）拍攝由梁國斌執導以「包山王」黎志偉真人真事改編的電影《獅子山上》。三人接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》訪問，Alex坦言拍攝過程歷盡艱辛：「最痛苦嘅係我哋去到屯門拍一場攀上獅子山嘅戲份，嗰度5層樓高，我連埋輪椅綁實晒，成晚半天吊，淨係頭同手郁到，然後要我演最高難度，最多感情嘅戲，我係好忟！因為唔上唔落，又要幻想衛詩雅喺山下，啲風吹埋嚟，石頭跌落嚟，真係未試過拍得咁辛苦，拍足3日！」

片中講述Alex飾演的紀大偉，因車禍致下半身癱瘓，人生頓時陷入低潮，Alex回憶求學時期也曾深深感受父親林子祥的關愛：「以前我喺英國讀書，有晚同朋友燒烤，其中有一個朋友飲醉咗，唔小心將燒烤個火踢過嚟，我成隻腳着晒火，當時入咗醫院，三日後我Daddy就飛咗過嚟。我好記得佢冇鬧過我，反而擔心我，有個愛你嘅人喺身邊，感覺差好遠！」

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