東方日報C1：老公無暇配種　阿嬌雪卵呻可憐

現年38歲的鍾欣潼（阿嬌）3年前雪3粒卵，早有計劃當媽媽。她坦言與老公賴弘國結婚已一年，對方一直冇時間「配種」，不禁大呻：「我幾粒卵子好可憐！」並指老公近期狀態甚Fit兼更加靚仔， 是「配種」的最好時機！

阿嬌去年與台灣靚仔醫生賴弘國結婚，月前被指身形暴脹疑似有孕，原來只是賀爾蒙失調致增磅。一直想做人母的她，3年前已經雪卵，希望以多個方法早日達成願望。其實與阿嬌組成英皇「龍虎豹」的蔡卓妍（阿Sa）及容祖兒，早年在經理人霍汶希游說下，已先後雪卵。

阿Sa自爆今年7月進行第二次雪卵手術，比之次雪得還要多，超過20粒，她坦言做第二次是想多一個保障：「拎番出嚟用要解凍，個存活率得7成，就未必用到，多啲就穩陣啲。」至於曾揚言希望40歲前生小孩的祖兒，自爆2017年已做雪卵手術，主要原因是追上潮流。

「3粒其實好渺茫」

「龍虎豹」三姊妹先後雪卵，只看誰最先「用」！日前阿嬌宣傳新片《失蹤》時受訪，談到身形發胖被質疑有孕，她即「觸景傷情」說：「突然諗起我雪咗卵，3粒其實好渺茫，我都叫佢（老公）試吓，唔係點對得住嗰3粒卵！但佢仲未去試，佢唔係抗拒，因為啱啱開診所好忙，不過見佢最近瘦咗又靚仔咗，Keep住健康身體，都係好時機去配，我有狂叫佢去配呀！我幾粒可憐嘅卵子！都想快啲試吓，得就得，唔得就再諗其他方法。」

此外，談到新片以行山遇上結界為主題，她直言甚少遠足，多數陪老公在健身室做Gym，但非常冇癮：「結婚前我哋Keep住做Gym，但去到佢聽住歌都唔理我，發現好無謂，都唔係咁鍾意，而且之前參加比賽節目，依家要抖吓，休息呢段時間肥咗好多，會開始減。」她透露於戲中為了尋回行山失蹤7年的父親，不停跑山及在屋邨四圍走，體力消耗甚大。問到拍攝最難忘的事情？她笑言「攞正牌」在屋邨內嗌救命：「屋邨咁多人住，唔係幾好意思，好彩之前做好溝通，啲住客知係拍戲。記得對上一次我叫救命，係細個追住啲鴨仔，唔小心跌咗落去乾咗嘅湖度，估唔到今次有機會盡情叫救命。」

恨去百慕達探險

她表示很開心接拍真人真事改編電影，加上一向對結界話題很有興趣，並自爆曾跟阿Sa許諾，一齊到百慕達三角洲探險：「係十幾年前講嘅，當時大家咩都唔驚。依家唔知佢會唔會反口，但我都未必敢去，驚真係返唔到嚟。」

苟芸慧調理身體 保育下一代

近年不少女星趁後生雪卵，以備不時之需。廖碧兒（Bernice） 雖然未婚，但想過雪卵，她表示：「以前一直想有自己嘅家，我有呢個intention（意向），但係覺得要做多啲資料搜集，始終關 於科技嘅嘢，要認真 去研究，要好清楚先 去決定做唔做。」

至於去年結婚的苟芸慧早有生B時間表， 計劃兩年後才生兒育女，認為最好是自然懷 孕，但亦有意雪卵作後備：「依家諮詢緊醫生嘅意見，調理好身體， 但未正式進行抽卵。」

成孕率取決體質

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，雪藏卵子是人工受孕療程的第一步，需要事前打破卵針或服用排卵藥，促進卵泡成熟及排卵。他建議女士雪卵最佳年齡為20至30歲，又指雪藏的卵子並非無限期保存，至於抽卵的數量則因人而異：「好視乎女士個人體質同年齡，其實抽得3至4粒卵子未算最差情況，有人甚至一粒都無法抽取。」

靳醫生指女士年輕時將質素較好的卵子暫時冷藏，但成功受孕始終是「有仔趁嫩生」：「成孕率最後取決於媽媽受孕體質，就算身體好，但卵巢功能依然會隨住年齡衰退。」

阿媽唔易做

醫療技術日新月異，不少女星為了替老公開枝散葉，選擇人工受孕。天后陳慧琳婚後育有大仔「蝦餃仔」劉昇，2011年自爆接受人工受孕後佗孖胎，但孖女不幸意外流產，同年她宣布人工受孕成功，翌年誕下細仔「小龍包」劉琛，一家四口幸福滿瀉。

另外，台灣藝人范瑋琪2014年為 老公陳建州（黑人）佗孖仔， 黑人爆老婆在求子期間經歷兩 次療程，打了約10次排卵針才造人成功。翌年范范順利誕下雙胞胎， 取名「飛飛」和 「翔翔」。

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