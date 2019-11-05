周冬雨新片涉抄襲　原著作家發聲明澄清

《少年的你》改編自網絡作家玖月晞的小說《少年的你，如此美麗》，他發聲明澄清抄襲一事。

由內地藝人周冬雨、易烊千璽主演、曾國祥執導的新片《少年的你》於內地票房走勢凌厲，上映11天收逾11.5億元人民幣（13億）。該片改編自網絡作家玖月晞的小說《少年的你，如此美麗》，雖然電影票房及口碑雙收，然而，有不少網民指電影涉抄襲日本作家東野圭吾的作品《白夜行》，曾國祥之前已出來否認指責，並強調未有看過《白夜行》，而玖月晞的原著亦只看過一次。

及後，原著作家玖月晞終於打破沉默，在微博上就抄襲作出澄清，「有關抄襲的指控，關乎寫作者清譽，我必須嚴正聲明：我從未抄襲，也從未違背一個文字工作者應有的初心、原則和底綫。」他又就遲遲未有回應事件致歉，而影片公映當天就看了，非常喜歡及感動，並感激及慶幸遇上懂得這部作品的劇組，希望通過這部電影喚起大眾對校園欺凌的關注。

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