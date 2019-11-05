扮靚睇騷食海鮮　張鈞甯花都晨操晒素顏

台灣女星張鈞甯早前應邀出席巴黎時裝周，她於微博上載了Vlog紀錄自己花都之旅，並寫道，「其實…每次去時裝周，最愛的除了關注時尚，當然還有看秀（騷）結束後的大餐了！看了就知道！Enjoy」。

張鈞甯喜歡跑步，就算在外地公幹也堅持跑步，短片開始就看見在公園，她問大家：「不相信我在跑是不是？要看本人？NO。不然誰那麼無聊，來巴黎玩會先來跑步。」雖然口裏說不，不過身體很誠實，最後她把自拍的鏡頭掃向素顏的自己，以真面目見人，跑完步還飲一杯Gin酒，之後便開始忙碌的一天…

化妝、梳髮、睇騷、拍照及接受採訪，換了幾套靚衫影相…工作結束後就是鈞甯最期待的大餐，眾人來到一間食海鮮的餐廳，當見到餐牌上的海膽，她即時嘩一聲露出心心眼，先來一大盤海鮮拼盤慰勞自己及工作人員。而最後張鈞甯更公開一位單身的工作人員招親，認真頑皮。

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