年年有進步！江嘉敏開心25歲前克服咗呢樣嘢

藝人江嘉敏（Kaman）本月4日就踏入25歲，一班好姊妹麥明詩、劉佩玥、馮盈盈等特別為她舉行生日會，Kaman即時將相片放上網同大家分享，並回顧過去一年。她留言：「生日快樂to Me！又大了一點點！終於18歲半囉！一年比一年的生日開心！生日飯生日蛋糕都每一年遞增！當然體重也是！看着自己每年都有進步，的確想謝謝身邊的每一位好朋友！亦謝家人跟Fans一路來默默的支持！我會繼續努力，去學習去進步！」她又開心表示今年最大進步是克服了怕水並去學潛水：「不知道來年可以克服甚麼困難呢？亦要謝謝超人跟一班朋友好細心背住我搞了一個生日surprise給我，我見到整班朋友一起say "Happy Birthday!" 真嚇了一跳！今年許的生日願望，跟小時候的是一樣，想世界和平！」

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