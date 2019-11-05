影帝加盟　馬修麥康納希爭演雙面人

荷里活男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）來年初將開拍，而繼貓女俠以及哥頓局長兩大角色已選定後，蝙蝠俠片中另一大敵雙面人亦已有人選！

據知電影公司已睇中由奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）或丹素華盛頓（Denzel Washington）兒子John David Washington，二選人飾演片中葛咸城律師Harvey Dent即雙面人一角！在原著中Dent因在一宗審訊期間被黑幫大佬Sal Maroni撥硫酸而導致一邊面毀容，最後令Deny性格大變並成為雙面人，而每次作出決定都會拋其招牌雙面銀仔。有指雙面人將會於兩集《蝙》中出現，要到續集先會變成雙面人。

雙面人一角之前已在《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）以及《蝙蝠俠-夜神起義》（The Dark Knight）出現過，並由湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）以及Aaron Eckhart飾演。