睇IG先知C君過大禮　王梓軒想追人交歌詞

歌手王梓軒到電台宣傳新歌《多得你》，表示新歌是下月10周年演唱會的主題曲：「用幾個月時間去寫歌，嘗試去攞個feel，最後趙增熹揀咗依家呢首，所以揀歌都揀咗4、5個月，又去咗美國搵識咗十幾年嘅好兄弟錄音。」他又謂新歌邀得好友C君填詞：「本身最初希望佢填晒，但佢要拍旅遊節目話未必填到，但因為我哋係好兄弟，所以佢每日寫啲，我覺得啲詞好正，不過有啲想改吓，但佢又未覆，當我正想追佢時，先見到原來佢喺IG甫咗過大禮嘅相，所以原來我係阻住咗人哋，原來佢係咁忙，哈哈！佢過大禮我都仲要佢交歌詞，真係差佢幾餐飯。」

他又謂最近拍此曲MV，要搵番這10年來與好友的相片及短片：「入面有好多回憶片段，包括藝人、幕後朋友，都有啲之前MV嘅蝦碌片段，我都揀咗兩日。」他又笑言發覺自己個樣變了很多：「難怪有人覺得我整咗容，但如果我整容整到咁就失敗，可能以前肥啲，啲相同片都有我嘅醜態，總之入面嘅朋友就係靚嘅，蝦碌嘅就會係我。」講到即將開騷，他表示早一、兩個月已經與樂隊綵排，因為演唱會後十幾日就做音樂劇，所以現時早上排戲，下午就綵排樂隊，但開心有很多不同機會。

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