整好東西慰老公　苟芸慧呻爆：佢好挑剔！

藝人苟芸慧（苟姑娘）以一身紅色打扮現身商場的聖誕活動，她透露剛考完法式糕餅試，完成證書就可在法國開店，問她是否有意在法國開業？她坦言：「都可以當係一條後路，依家係為興趣，將來冇人知，睇吓有冇人有興趣投資或合作。我遲啲都會去法國睇吓個環境，當係朝聖。（會唔會喺香港開店？）暫時未有呢個想法，除非有人合作。」

她學整甜品，問到最受惠是否老公陸漢洋？她笑言每次都會畀老公試食：「整畀佢食好大壓力，佢對食好挑剔，有好多唔同意見，好夠膽批評，佢係一個好直接嘅人，最初都有少少嬲，後來冷靜咗會諗點解佢咁講，再諗點樣可以做好啲。」她指老公不止識食，還廚藝了得，擅長中菜及法國菜，她坦言：「前排要忙考試又要煮畀佢食，因為壓力太大，甩咗好多頭髮。不過完成咗個考試，真係好有成就感。」

提到生B大計，苟姑娘稱要再押後：「之前老公定咗三年後生，依家仲有兩年，趁呢兩年時間工作，充實吓自己。我一月會有部電影要開拍，停咗幾個月，再拍戲好似BB咁。」至於聖誕，她笑言會跟老公一齊做甜品慶祝，感覺很浪漫。

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