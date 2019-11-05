鄭世豪搵垃圾清拍MV　點解細龍太冇份？

藝人鄭世豪近日推出新歌《等得太久》，翻唱彭羚經典歌，世豪說：「揀選啲以前有聽過而又好觸動到我嘅歌曲去唱，當中以唔同人與人之間嘅感情挑選。之前出咗首《誰可相依》，係講兄弟手足之間嘅一啲真摯感情，大家聽後好喜歡呢方面嘅改編。今次呢首翻唱歌，係講情侶之間嘅感覺，希望大家可以重新重溫呢啲好聽嘅歌。」

世豪笑言若比較年輕的粉絲，可以當是新歌聽，是次他特別找來兩位好朋友幫手拍攝MV，令首歌感覺煥然一新。MV女主角正是《愛．回家之開心速遞》入面合作的「垃圾清」周梓盈，他說：「梗係唔會搵我老婆雷珍妮（陳偉琪飾），佢成日鬧我話我死蠢，唯美畫面即時冇晒！哈哈！今次搵梓盈，係因為劇中大家合作得愈來愈多，特別係佢同我細佬龍力王Terry（李偉健飾）有感情線之後，大家都愈來愈熟落，咁我就主動邀請佢幫手，佢就一口答應。」

不過男主角不是世豪自己，亦不是李偉健，他說：「我冇理由搶細佬女友呀嘛！太亂唔好呀！所以我邀請咗陳俊堅，佢係舞蹈員出身，之前兩次幫我嘅歌排舞，合作過，覺得呢個後生仔真係好好！後來佢由跳舞再訓練成為幕前演員，在《她。她。她的少女年代》亦有好亮麗演出，有次同導演傾開，傾傾吓就促成今次合作。」

MV中梓盈要向大海呼喊又要跪地，非常投入，世豪說：「當日真係辛苦晒兩位，特別係梓盈，要跪地跪好多次，又要喊好多次，不過出嚟個效果好好，希望大家鍾意，對兩位付出真係無言感激，希望有好成績，請晒台前幕後食餐好嘅！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你