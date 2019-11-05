演唱會有神秘男嘉賓！林欣彤保證驚喜

出道8年，歌手林欣彤（Mag）為12月舉行首個個人售票演唱會作準備，勤練歌之餘，也為演唱會歌單煩惱，她說：「出道以來儲下了很多歌曲，終於等到屬於自己的音樂會，所以揀歌的任務都需要團隊的協助，才能客觀地選擇及取捨，希望今次可以做到以歌會友。」

講到演唱會嘉賓人選，Mag賣關子只透露已邀請某男友人擔任嘉賓，更指一定會令觀眾感到驚喜。一向感性的Mag更揚言演唱會「必喊」，她笑說：「我幻想到一開場當我站上台聽到拍掌聲及歡呼聲，我就會感動得哭到唱不下去了。」去年演唱會曾因聲帶問題被迫取消，Mag答應大家會積極練歌及做運動，但會盡量避免過度操練，望以最佳的狀態演出，不會辜負粉絲。

演唱會以「IN THE MIRROR」為主題，她希望與歌迷一同在鏡子中尋回最清晰、真實的自己。而演唱會早前作優先訂購，開售不久經已售罄。

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