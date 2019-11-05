菊梓喬做大樹姐姐　盼新歌照亮每一顆心

歌手菊梓喬（Hana）早前為新歌《逆光飛翔》拍攝MV，亦是劇集《鳳弈》的主題曲。導演構思了一連串愛與光為主題的畫面，其中一幕要她在黑暗的隧道中奔跑，Hana說：「導演形容我是走過黑暗照耀大地，走到每一處也會燃點四周發出光芒，好有深層的意義，希望大家聽到我首歌都會收到正能量，繼續堅持去追夢，總會有成功的一日。」

新歌是她剛完成八月演唱會後收到的，Hana說：「第一次擁有屬於自己的舞台，感受好深好感動，過去一直沒自信，今次在團隊和大家的支持下，在舞台上發揮了自己的小宇宙，現在有勇氣繼續去追音樂夢。」她感覺與這首歌是緣分的安排，每句歌詞都在說出演唱會後的心聲，今次的演繹亦跳出了過去慘情歌的框架，以溫婉的聲線去感動大家，Hana好喜歡當中的一句歌詞，「危難裏不忘逆光飛翔互相去守望」，她說：「唱歌是自己生命中的光源、動力，音樂令我的世界變得有意義，最想帶着一份追光者的初心，做歌迷們的『大樹姐姐』，繼續與大家同行，照亮每一顆心。」

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