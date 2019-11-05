陳百祥杜汶澤終極舌戰　網友買輸贏！

陳百祥（阿叻）和杜汶澤（阿澤）今日應電台邀請，就近日香港社會風波之事對壘展開舌戰連場，開場前15分鐘，白衫、白褲打扮的阿叻坐白色7人車，在太太黃杏秀陪同下現身電台，而身穿黑色西裝的阿澤坐銀灰色座駕，跟阿叻前後腳到場，兩人打扮一黑一白，而兩人未交峰前，網上有人開「網上賠率」，猜辯論結果誰勝誰負。

問到阿叻有何準備？他說：「唔使狀態，傾偈有咩所謂。心情係自然，我係一個普通市民。」問會否傾到拍枱？他說：「呢啲唔知情況，冇得估。呢啲冇最壞亦冇最好打算，我係普通市民身份，見到香港咁亂，我希望代表到香港好驚、沉默嘅一群去聽對面睇法，因為我冇呢啲朋友，所以嚟吸收下。」他又說未有留意「網上賠率」。

至於阿澤否認和阿叻襯衫：「佢係白衣人嘛，唔着白色着咩色。我冇咩嘢要準備。」問到會否講到爆粗？他說：「我喺隔籬（另一電台）做咗8年，一句粗都冇爆過。」有人開賠率？阿澤講笑：「係呀，我買咗200萬叻哥贏。」

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