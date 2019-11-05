出手殺外父羅樂林！陳志健畀老婆質問點解

無綫電視劇《解決師》正在熱播，王浩信將因為保護唐詩詠，再次捲入黑幫鬥爭，並連番遇上由陳志健（Otto）飾演的身手敏捷解決師S。昨晚Otto首次出場，但首個任務是殺死「真外父」羅樂林，隨即被太太羅苡之投訴！Otto說：「佢係咁問點解我要殺佢爸爸，對唔住，劇情需要，哈哈！我叫佢問監製。」而Otto和外父同是10月生日，兩人上周齊齊慶祝互派利是，非常搞笑。

Otto在《解決師》大部分戲份都是和王浩信對打，為演好打戲，兩人早在開拍前兩星期已經埋位練打，Otto說：「導演想我哋有類似特工嘅埋身打，好似手肘同手肘互格，所以拍之前特別抽時間練，希望打戲畀到觀眾新鮮感。」不過Otto戲中解決師S身份神秘，每次打都必須蒙面，令他打鬥時呼吸較困難，加上當時又剛巧有《鐵探》及《神探大戰》兩部作品在身，令他睡眠不足，一場雨中和浩信的對打戲，Otto直言感到吃力。

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