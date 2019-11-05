曾因病暴瘦　周傳雄被歌迷感動增肥開騷

台灣歌手周傳雄於深圳舉行演唱會記者會，宣布即將開騷！《青花》一曲讓周傳雄在抖音爆紅，對出道30年的他來說，無疑是個傳奇，亦吸納了一大批新Fans，有歌迷發起「我們欠周傳雄一張門票」行動，有歌迷有感而發：「當年我們沒錢，只能買盜版，我們是聽你的歌曲長大，現在賺錢了，我們欠你一張門票。」周傳雄直言被歌迷熱情感動，讓他決定開個唱：「我對自己的工作比較淡然，這次歌迷重新召喚我出來，就用過去的經典一起回味，圓我和歌迷彼此的夢。」

他表示經典情歌是此套巡迴演唱會的主軸，選歌過程也是對網上歌迷的回饋，包括《黃昏》、《我的心太亂》、《關不上的窗》，雖然情歌琅琅上口，但他仍擔心過於溫婉，於是他會自己彈奏Key Board和鋼琴，也會選唱西洋歌曲，讓演唱會更有節奏感，更會串燒多首成名曲：「兩個半小時時間，我準備了近40首歌，還有弦樂團、舞團，絕對讓歌迷滿意。」

演唱會開唱在即，周傳雄表示以平常心迎接：「現在對我來說，人生已到另一境界，做演唱會，是享受心情和籌備的過程，心情反倒格外平靜，就和歌迷一起溫暖」。演唱會上，周傳雄會選用年輕的樂手，一方面給這些後輩演出機會，從過程中也可以讓自己向他們學習新的製作想法、創意、點子，讓演唱會更加豐富。之前，他因病爆瘦到49公斤，目前已有64公斤：「我希望可以在65到68公斤之間，我覺得我目前很完美，拍照起來不會太瘦，這樣剛剛好。」

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