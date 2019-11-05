古天樂爆片場買股票　宣萱：少少啫！

藝人古天樂與宣萱出席活動，兩人早前首度合作拍廣告，宣萱指合作多年自然有默契。古天樂笑謂拍攝時當宣萱是「透明」，因她在廣告中是虛擬角色。

古天樂又爆宣萱最喜歡在片場以手機銀行買賣股票，宣萱則說：「少少啫，都係想令到財富增值，自己買股票唔叻，都係憑感覺，我嗰啲就係小心得，佢嗰啲就係大心得。」古天樂則說：「我都冇乜心得，都係問基金經理意見，不過就一定會分散投資。」宣萱指過往較喜歡買樓投資，但現在學會分散投資。問古天樂可會買樓投資？他則稱買樓以自住為主。

有指古天樂旗下公司近期向無綫花旦包括田蕊妮、胡定欣、唐詩詠等招手？他不願回應說：「我唔清楚，我只係拍戲。」講到有指電影業七成台前幕後近期沒有工開？古天樂說：「又冇咁多，係比較少咗嘅，電影係會受到經濟環境影響，觀眾唔肯入場亦都有影響，呢啲都係睇市場需要。」問到可有措施幫助業界？他說：「要降低成本，長遠就要政府幫手。」古天樂又指投資者相比以往較為謹慎。

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