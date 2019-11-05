見證李旻芳黃耀英結婚　陳婉衡感動眼濕濕

《東張西望》主持李旻芳（Lucy）與黃耀英（Darren）今日舉行婚禮，多位圈中好友都有到場觀禮，包括陳婉衡（Alycia）、劉溫馨、林泳淘、袁鎮業、譚永浩、利穎怡及陳華鑫等。身穿婚紗的Lucy進場時獲全場賓客歡呼，Alycia直言場面熱鬧又感動：「佢兩個講愛的宣言嗰陣好感動，Lucy一路講一路喊，Darren都好緊張咁，我哋雖然冇喊但都有眼濕濕，同埋拋花球環節，Lucy直接將花球畀咗一個姊妹，好似將幸福傳開去咁，都好感動。」

而袁鎮業就表示由無綫藝員訓練班已跟一對新人同組，睇住他們由拍拖到結婚，份外感動及開心：「嗰陣大家都睇好佢哋會修成正果，果然不負所望！佢哋喺西貢一個海邊露天餐廳搞婚禮幾新穎，環境好似夏威夷，布置得好有心思。」他表示Darren大讚Lucy是天使面孔魔鬼身材，但睡覺是有鼻鼾，所以會好好愛惜這個凡人，袁鎮業大讚：「呢句金句真係好冧！同埋佢哋即場紋身紋戒指，瘋狂得嚟好Sweet，真係估佢哋唔到以紋身做承諾。」而因Lucy及Darren都有養狗，Kelvin第一次帶愛犬出席婚禮，感覺新鮮又搞笑。

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