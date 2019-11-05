口罩相出事　祖兒首開腔：無心之失

天后容祖兒早前喺網上晒出一張口罩照引起連串風波，今日喺網上發長文解釋，指「只知要飛」係來自佢嘅歌《空港》，佢留言：「從沒想到隨性而發的，一句歌詞，一張自拍，竟然會引來這次風波，對此我為自己的粗心大意感到十分抱歉！亦感到難過自責，讓家人同事朋友和愛我的人擔心了。今天我覺得我必須和大家交待清楚。當日的帖文只是想表達即將起飛去工作的興奮，非常純粹地和大家分享近況，實屬無心之失，作為公眾人物，沒有想到自己的言論舉動會造成這麼嚴重的影響，的確是我疏忽大意。我熱愛祖國，熱愛香港，從不支持港獨，我也一樣毫無疑問地熱愛和平，希望一切盡快恢復平靜。我希望用實際行動去證明自己，繼續分享正能量的音樂和感悟。亦對受事件影響的各方再次深深說一次對不起。」祖兒發文九分鐘後，舊愛劉浩龍即以打氣EMOJI留言，以女方打氣，但呢個舉動，遭網友非議。

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