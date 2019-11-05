陳百祥寸爆杜汶澤：唔係大聲就啱嘅！

藍絲藝人代表陳百祥（阿叻）和黃絲藝人代表杜汶澤（阿澤）今日展開舌戰，兩個不同政見的人首度排排坐對談接受電台訪問，引來很大迴嚮，阿澤穿黑衫上陣，與阿叻白衫成對比，席間阿澤多次激動，大大聲，被阿叻寸爆他：「唔係大聲就啱嘅！」

阿澤自爆2014年雨傘運動後，遭受大陸封殺，更直言見過張「紙」，被阿叻寸「你話睇過就睇過呀？我唔喺大陸搵食，十年先做一次半次。」阿澤提到有些藝人做護旗手是「乞食」，阿叻不認同：「成龍都做護旗手，成龍無錢咩？」阿澤繼續說：「市場喺佢哋嗰邊，唔歡迎你去賣唱，無可厚非。」阿澤直斥阿叻支持開真槍是滅絕人性，被阿叻反駁是因為警察當時生命受威脅,才需要以開槍去護衛,期間阿澤激動反擊,阿叻就多次重申：「大聲唔代表啱，激動唔代表對。」

訪問近一個小時，阿澤多次發晦氣，如提到大學生圍校長事件，阿澤說晦氣：「咁咪拉去打靶、去坐監、打死佢，捉去新屋嶺囉！」阿澤甚至提及新屋嶺出現強姦事件,遭阿叻批評為發晦氣：「警察返工都冇力，點強姦？冇見到屍體都話有死人。」阿澤繼續寸警察沒有騷委任證及挑釁市民時，寸阿叻只睇TVB，阿叻反擊三個台都有睇，最後阿澤直言上這個節目好受氣，阿叻則說不覺得受氣，因為根本不關他事。

完成晒節目後，杜汶澤對於和阿叻交手後表示：「人同人拗交,都要有啲嘢拗。（覺得佢點？）佢呢頭講完嗰頭又唔記得講乜，係呀，我好激氣呀。」而阿叻就話自己沒有黃絲、藍絲站立場，只會譴責雙方的暴力，對於阿澤指他是無賴，他說：「我吸收到佢，係佢吸收唔到我啫。」

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