籌得逾760萬善款！方力申：係我最成功一日

藝人方力申（Alex）出戰「香港環島泳45公里慈善挑戰」以10小時43分06秒打破英籍泳手Simon Holliday在2017年創下的紀錄，成功籌得$7,660,519善款，眾人都替Alex感到振奮。雖然游足10小時多，但Alex表現比預期輕鬆，果然是「飛魚王子」。而現場泳棚可說星光熠熠，有關智斌、唐詩詠、佘詩曼、麥明詩、王菀之、側田、關楚耀、湯盈盈、洪天明一家四口及樂易玲等到場為Alex打氣。

之後Alex在祝捷會台上講感受，他表示一直以為完美兩字是遙不可及，但今次的經歷令他體驗甚麼是完美：「喺我活到30歲近尾，可以話係我最成功一日，唔係因為成功游完定係破紀錄，就算游唔到，都係我最成功一日，因為有好多善長人翁成就我今日嘅成功。」

Alex又笑謂，沒想到游港島，連九龍、新界朋友都來捐款支持：「我呢幾日收到嘅message，多過我咁多年生日收到嘅，冇諗過咁多人支持。」講到方爸爸送8個字，Alex即搶着笑說:「方氏出品，必屬佳品。」其實方爸爸是送他「陽光上進與人為善」8字，並刻在獎杯上送給他。

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