邊段最難游點解破紀錄？方力申親自解密...

藝人方力申（Alex）完成45公里圍島游接受訪問，他開心表示沒想過能破紀錄完成：「我係諗住12個鐘內完成，可能今日嘅水流幫到我啦！因為游之前已籌到700萬，所以係游得輕鬆冇壓力嘅，不過最難游嗰段係石澳，好大浪，拋到係反胃，我係吞番佢落去，中間雙腳仲想抽筋，有段時間心跳得好快，所以都有慢落嚟。」講到完成壯舉還以為他一定感觸爆喊？他笑謂：「因有有太多人嚟咗，我心情係顧住招呼佢哋，有啲朋友同親戚係專登飛返嚟支持，係受寵若驚嘅，故一直忙於招呼他們，緊張多過感動。」

講到下個挑戰是否結婚？Alex謂：「結婚係大挑戰，一生一世喎！（你都3張尾？）所以先唔心急，我係浪漫嘅雙魚座，希望一見鍾情，遇到一個令我心跳加速嘅對象，呢個年紀仲日久生情太嘥時間，不過，唔係一拍拖就結婚嘅，但會認真對感情。」

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