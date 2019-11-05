基仔捱眼瞓做柴可夫　小方單身操水嗌Lonely

古巨基為支持好友方力申既出錢又出力，捱眼瞓凌晨兩點就做柴可夫到小方家中接送他到泳棚出發，沿途更為他拍攝一段紀錄片作留念，基仔坦言好佩服小方今次義舉。當方媽媽見到基仔出現都有點驚喜，方母坦言小方決定了做今次挑戰才告之她：「我話最好唔好，你知做阿媽梗係心痛。」方母又向基仔展示好多小方童年時的照片，仲爆一直叫兒子做肥仔，她笑說：「佢細個會話最憎阿媽咪我肥仔。」

當基仔見到小方出現額頭貼了退熱貼即大表關心，小方表示起身時覺得有啲頭痛，所以食咗止痛藥，出門前還飲了一杯電解質溝暖水，他說：「游水中間我仲要食鹽丸保充鹽份，再食止痛藥，以防肌肉痛楚。」除了肌肉痛楚，皮肉都可能會痛楚，因為游12個鐘頭水，唔知泳褲會唔會整損，所以換泳褲前他要搽潤滑嘢：「要啲搽花士令。」基仔聽到潤滑嘢忍不住偷笑。

小方透露平日接載開他的幾個保母車司機，今日全部一齊贊助佢：「贊助我屋企人出入、工作人員上船落船。佢哋好主動，正如基仔主動捐錢畀我啦，問候我啦，接載我、接濟我，同埋幫我籌埋錢，籌埋錢呢個最難，因為我面皮幾薄，自己都唔敢去籌，佢幫我去籌。」在車途中小方身上的鬧鐘突然響起，原來是提他進食：「喺落海前三個鐘我要食正餐，所以頭先食咗個意粉，個半小時前就要食snack（小食）。」他即拿起母親為他親身整的北方家鄉薄餅。小方表示全程他有專人負責餵食，他說：「大會就問我，呢個人好緊要，要捱得眼瞓，最好呢個人係你老婆或女友，畀啲鼓勵關心你，幫你準備晒啲嘢食，一定唔可以錯，但我冇嘛，唯有靠自己，搵個我唔憎嘅人囉，我咪搵咗我一個男性朋友囉。」臨尾小方還向基仔訴脫單心聲，因為近呢一個月他要開始減量，唔使練咁多水，又要早瞓戒酒戒甜，好有紀律，他說：「愈有紀律嘅人就愈悶，愈悶就覺得自己可憐，好lonely喎！」

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