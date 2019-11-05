IFFAM精選高質電影　劉嘉玲愛才等睇「戲」

第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮（IFFAM）即將舉行，由影后劉嘉玲及韓國偶像金俊勉（Suho）擔任今屆影展明星大使。大會精選50多部中外電影放映，誓讓觀眾目不暇給！

主辦單位昨午在澳門科學館會議廳舉行記者會，現場公布精選節目內容，連同開幕電影、三個競賽單元及六個非競賽單元，共放映50多部中外電影，增加觀摩氣氛。今屆影展特別呈獻「20週年澳門特別展映」單元，以展示澳門多元化的文化創意產業發展。

史嘉娜擔正開幕片

澳門旅遊局局長暨影展籌委會主席文綺華致詞時，表示今屆大會將繼續積極推動澳門電影及文化創意產業發展、增進國際及電影的交流機會，她指過往兩屆影展放映的其中兩部電影分別奪得2018及2019年奧斯卡金像獎「最佳電影」，籌委會將繼續挑選高素質的中西電影。IFFAM影展藝術總監麥克．古瑞吉（Mike Goodridge）指製作團隊花了一整年時間挑選作品，亦將邀請這50多部電影的製作人和嘉賓前來介紹。

今屆影展以《雷神奇俠3：諸神黃昏》新西蘭導演Taika Waititi的黑色喜劇《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）揭開序幕，該片由Taika及「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）聯手主演，是一部以二戰時代為題材的黑色幽默喜劇，日前在第44屆多倫多影展榮獲最高榮譽「觀眾票選大獎」，口碑載譽。

欣賞婁燁黑白風

劉嘉玲在台上表示很高興獲邀出席，從影36年的她每次參與電影節都很享受。她指今屆影展有幾部很期待的作品，包括詼諧幽默的開幕電影《陽》片，刁亦男執導的《南方車站的聚會》，以及偶像鞏俐和最喜愛導演婁燁的《蘭心大劇院》：「之前喺柏林電影節睇過刁亦男導演嘅作品，佢曾經喺呢個電影節榮獲金熊獎，非常有才華！我亦好鍾意婁燁導演喺《蘭心大劇院》中使用嘅全黑白拍攝風格，有一種好酷嘅感覺。」