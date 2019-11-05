【潮魅】兩大品牌結合　瑞典與英式之美

時尚品牌Crossover合作推出單品已不時新事，兩大品牌Acne Studios與Mulberry宣布合作，推出手袋和小型皮革製品系列，匯聚了這兩家品牌的特色，融合了瑞典的設計和英式的魅力，令一眾粉絲引頸以待。

Acne Studios設計團隊對Mulberry著名的Scotchgrain手袋進行了重新構思，為其配上了多個皮革搭扣繩帶繫件和超大金屬配件。這款手袋推出了郵差包款式和迷你斜挎包款式，有粉紅色和黑色鱷魚紋皮革可供選擇，背面還有合作標誌。

Acne Studios的Musubi包帶有其標誌性的摺紙結，與Mulberry的Bayswater包相結合，將兩家品牌最受歡迎的款式融合起來。寬大的皮革結以常規或微型尺吋採用喱士方式穿過Bayswater的包。

Acne Studios的創意總監Jonny Johansson表示：「這個系列要表達的是友誼和設計的自由。」而Mulberry的執行總裁Thierry Andretta表示：「兩個品牌的合作將我們兩家品牌的精神完美呈現出來。」