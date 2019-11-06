開騷講兒女經　陳柏宇恐影響方皓玟事業

歌手陳柏宇（Jason）和方皓玟（小明）為拉闊音樂會演出，兩人先後獨唱及合唱，並請來鄧小巧、章尾而、陳蕾及樂隊Nowhere Boys和兩人Crossover演唱，對於兩人表現，Jason稱覺得比預期滿意，不過，其中和方皓玟合唱《終於好天氣》時失準：「唱錯咗音，之前試咁多次都冇錯，但上到去（台上）可能太興奮就錯咗。」另外，有一幕放紙飛機，Jason笑言：「我摺嗰兩隻就放到，有幾隻都唔係摺嘅，只係整咗個飛機形狀出嚟，都放唔到嘅。」

至於音樂會完成，身為人父的Jason及人母的方皓玟可以有時間陪小朋友，Jason表示現已習慣收工便會返屋企陪女兒：「不過，呢幾日綵排夜咗返屋企，第二朝阿女見到我好似生疏咗，對眼係黐阿媽多啲。」

方皓玟女兒將媽媽變作口頭禪

而方皓玟亦同樣問題，她笑言：「我個仔係可以見到姐姐（外傭）叫媽媽，有少少覺得點解亂叫，但原來佢落街見到看更都會叫媽媽，咁就算啦，因為係佢口頭禪，咁同埋小朋友見得邊個多就黐邊個。」

問兩人小朋友可有見過面？ Jason笑言還以為會見到，最後遇不上，而方皓玟稱來日方長，實有機會，更提議互相為大家寫歌，Jason搞鬼說：「我盡量啦，怕影響到佢事業。（咁唔用你首歌啦？）唔得，唔可以唔用喎，呢個係大家嘅信任同尊重。」

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