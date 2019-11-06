自認乞人憎！傅珮嘉多得老公改變一生

歌手傅珮嘉（Maggie）回望過去，覺得自己成熟不少，她坦言：「我鍾意依家嘅狀態、做人處事同諗嘢嘅方式。」再戰樂壇，她的態度也變得輕鬆，她說：「依家唱歌我唔係為咗得到啲咩名次或回報，而係做一個自己嘅興趣同理想，但反而比以前做職業歌手時候，個嚴謹度同要求高咗，因為某程度上自己係媽咪，有個責任感，要做一定要做到好，要盡一百分努力，以前可能當係一個職業，你就會好似返工放工，依家因為唱歌環境愈唔好，機會愈少，一有機會你就要捉住佢做到最好。」

冇後悔離開香港

當年她忽然絕迹香港樂壇，飛到台灣發展，她說：「你問番我依家點樣睇以前，我諗都唔需要諗可以答你，我完全唔會覺得自己後悔，亦唔會覺得有一絲嘅遺憾，因為喺外人當中佢哋覺得我紅歌唔紅人，但喺我心目中至少我啲歌畀大家記住，咁多年之後事實證明大家冇忘記呢啲歌，係好難得一件事。」在台灣她與老公相遇，她笑說：「問我一千次一萬次，我都會話我人生中最大嘅成就就係結咗婚，因為我嘅老公實在改變咗我好多，如果我遇唔到我老公，諗番起，我諗我係幾討人厭嘅一個人，永遠喺自己狀態入面，好似覺得全世界欠咗自己咁，以前真係有咁嘅諗法，好易鑽牛角尖，但自從認識咗我老公，覺得個人好浪費時間，浪費晒喺以前嘅負能量、悲觀上面，原來所有嘢都可以解決，只係你自己跳唔出嚟。」

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