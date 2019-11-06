J.Sheon新碟驚現神秘女子側面

暌違2年，台灣歌手J.Sheon年底出大碟《巷子內》，近日先推出新歌《輸情歌》並首度挑戰以純結他和弦樂交織而成的抒情歌，大騷J.Sheon的靈魂嗓音。日前J.Sheon更為新歌宣傳，在網上上載一張神秘女子的側面照，他寫着：「嘻哈不是抒情歌她不喜歡，R&B不是她的菜，他很遺憾，如果她只聽抒情歌那該怎麼辦？饒舌再厲害是不是都比不過抒情歌？」

對於J.Sheon的連串問題，不少網友都有留言，還給他鼓勵：「越R我越愛」、「秋天挺適合抒情的」，歌迷亦說很期待：「J.Sheon的風格，很難想像，但很期待新的音樂感受和突破！」當中也有歌迷好奇神秘女子究竟是誰？莫非是在暗示他最近心有所屬，有喜歡的對象？也有粉絲一口咬定這就是新MV的照片。至於今次新歌《輸情歌》會不會得歌迷歡心，還是真的變成輸情歌，就要拭目以待。

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