東方日報C1：方力申環島游再創香港紀錄

香港「飛魚王子」方力申出戰45公里環島游，結果打破英籍泳手的香港紀錄，為自己再添第三個個人創舉，他在逾10小時的泳途中力抗驚濤駭浪，期間要硬吞嘔吐物、出現抽筋及心跳加速，而最感動一刻是胞弟偕月前才接受電療的父親落水力撐，上水後更收到父親的八字真言。

前港隊泳手、香港兩項個人游泳紀錄保持者，現年39歲的方力申（小方）昨日接受「香港環島泳45公里慈善挑戰」，由清晨5時天未光，在近百名支持者及家人撐場下，由大口環泳棚出發，游經中環、石澳、香港仔，順時針環繞港島一圈，以自由泳式成功克服風高浪急，最終比預定時間快了個多小時，以10小時43分完成，刷新香港環島游的紀錄，打破英籍泳手Simon Holliday於2017年11月創下的12小時32分成績， 並為慈善機構籌得逾 760萬元善款。

在45公里環島游中，小方並非孤身作戰，沿途有補給船、划艇小隊等支援， 「女飛魚」 歐鎧淳、好友Neal Soo、其游泳學校教練Janet Wu、Ivan Chan分段「伴游」，而相信最令他鼓舞的是，剛病愈的70多歲爸爸方毓仁及胞弟方圓明，在最後500米落水一同完成最後一段，方媽媽則在岸邊為三仔爺打氣。

當小方游畢全程上水時，表現輕鬆的他亢奮得做出握拳動作，現場傳來歡呼聲，他火速奔上岸按停大會計時器、代表他刷新紀錄後，他即折返落水迎接父親及弟弟，陪着方媽媽的大會女代表更激動到攬實小方喜極而泣。赤裸上身的小方與家人影全家福時笑說：「着番衫同褲好啲喎！」一度穿上T恤的他，之後應要求除去上衣騷肌，他風騷說：「關智斌呀？」

父病愈陪游 贈八字真言

祝捷會上，小方精神不俗，他自言覺得完美兩字是遙不可及，但今次經歷體驗到何為完 美：「活到30歲近尾，可以話係我最成功嘅一日，好多善長仁翁成就我今日嘅成功！」講到爸爸送上八字，他搞笑說：「方氏出品，必屬佳品。」但其實方父是送上刻在獎盃上的「陽光上進與人為善」作鼓勵。小方表示沒想過能打破紀錄，覺得順水流幫了他，更分享最艱難的賽段：「喺石澳好大浪，拋到我反胃，我係吞番落去，中間雙腳仲想抽筋，有段時間個心跳得好快，所以都有慢落嚟！」他笑言因顧住招呼親友，受寵若驚多過感動，所以沒有爆喊。

問到下一個挑戰是否結婚？他即說：「結婚 係大挑戰，一生一世喎！」雖然明年40歲，但不心急搵另一半，自問是浪漫雙魚座，喜愛一 見鍾情：「要遇到個令我心跳加速嘅對象，但唔 係一拍拖就結婚，會認真對感情。」

「伴游」歐鎧淳：啲浪成層樓咁高！

方力申師妹、「女飛魚」歐鎧淳有份參與環島游，是陪小方游其中一段的第三位泳手，她完成後分享在大海游水的感受：「好『𠺘』，有時啲浪成層樓咁高，不過我已經係最好彩一個，因為係最風平浪靜嘅時候游。」她謂早上4時已到起點為小方打氣，又急不及待「摸水」：「擔心水溫會影響到體力消耗，好在水溫OK，覺得師兄好犀利，十個幾鐘都keep到呢個頻率。」她覺得今次創舉是將不可能變成可能，因為對游泳運動員來說，游45公里是不可能：「其實游30公里已經好難，游海同游泳池係兩個唔同嘅運動，師兄今次係意志嘅消磨，要好硬頸咁堅持做呢件事，佢最值得我哋支持同尊重嘅係，明知呢件事好辛苦同好難，但佢從來冇驚過！」

向基仔吐心聲 想脫單！

古巨基為支持方力申，出錢又出力， 通宵冇瞓做柴可夫接載小方，又為他拍攝一段紀錄片。片段中小方自嘲面皮薄：「佢唔單止捐錢、接濟我，仲幫我去籌錢。」 其時小方因頭痛貼上退熱貼，他透露已食止痛藥，之後還飲電解質溝暖水：「游水中間我要食鹽丸補充鹽分，再食止痛藥，以防肌肉痛楚。」換泳褲前，他透露因長時間游水不知泳褲會否刮損，故要搽花士令潤滑劑。

車程中，小方的鬧鐘響提他進食：「落海前三個鐘要食正餐，頭先食咗意粉，依家就食媽咪整嘅北方薄餅小食。」游泳期間，小方主要食流質食物，連香蕉都要整溶方便他啜，而全程有專人餵食，他笑說：「佢哋叫我最好搵老婆或女友，畀啲鼓勵同 關心，準備啲嘢食一定唔可以錯，但我冇嘛，惟有搵個我唔憎嘅朋友囉！」他又向基仔訴心聲想脫單，因過去數月生活好有規律，早瞓、戒酒、戒甜，但愈有規律就愈悶蛋：「覺得自己好可憐，有顆lonely heart 。」

群星打氣

方力申在圈中人緣甚好，昨日不少好友包括杜德智、關智斌、緋聞女友唐詩詠、佘詩 曼、陳瀅、麥明詩、王菀之、林盛斌、側田、關楚耀、阮兆祥、湯盈盈、洪天明一家四口、 樂易玲等現身見證小方破紀錄。

當中莊思敏更登船出海為他打氣，她說：「原本十點喺筲箕灣坐快艇接我去大船，做live近距離支持佢，不過石澳對開好大浪，快艇等咗半個鐘先泊到上大船，我留到1點半先走。」她表示料不到小方游得很快，故未能趕及於終點見證他上水一刻：「我覺得呢件事太厲害！小方太勁，真心佩服。」

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