瑪姬約埋可宜決戰羽毛球場

前DJ瑪姬與藝人可宜化身羽毛球女將，結伴去打波，各人穿起短裙仔同款制服，更似啦啦隊多點。瑪姬說其實早在一年前，她們已有打波的念頭，她說：「因為有一對夫妻朋友，佢哋兩個都係羽毛球高手，朋友老公更加係羽毛球教練，講咗一年叫佢哋教打波，最近終於坐言起行，買咗成套羽毛球full gear上陣。」她笑言對上一次打波已經是讀大學時代，可想而知已多年無執球拍，瑪姬說添置球拍用品時，該店的老闆又介紹她們認識不少球界高手。

早前第一場練波打足兩個半小時，她說：「Book咗兩個半鐘，都驚自己唔夠氣，估唔到打足兩個半鐘，成個氣氛好強，大家士氣高昂，現場咁多教練，每人教十五分鐘都獲益良多，玩完一堂技巧真係好好多，期待下一次，不過打完第二日，左右手和屁股都好痛，係好的開始。」她說自己打波有個怪姿勢，每打完便會跳一跳，被取笑似撲蝶，她說：「你唔好理，最緊要我打到個波，你唔好理我撲蝶定跳舞，最緊要打中。」

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