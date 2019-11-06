參加婚禮被感動　譚永浩瞓身搵老婆本

藝人譚永浩（Jarryd）出席好友李旻芳（Lucy）及黃耀英（Darren）的婚禮，他表示與一對新人相識多年，見證他們結婚非常感動：「成個婚禮過程好簡單，但充滿心思，而且用紋身代替婚戒，更加有種一生一世嘅感覺，亦係佢哋為對方奉獻咗第一次紋身，有個好笑位係Darren講完誓詞後急不及待揭起Lucy頭紗，但當時Lucy仲未講誓詞，Lucy即刻話，唔好咁心急啦！我點都會嫁畀你嘅！Sweet到核爆！」他表示跟兩人認識逾六年，覺得Darren講嘢好直，Lucy好會照顧人，兩人互相影響及改變，令對方變得更好：「好戥佢哋開心。」

近月Jarryd與網紅杜小喬拍拖，似乎對結婚相當有憧憬，他直言：「我都希望可以變得更好，令身邊嘅人一齊變得更好。（咁幾時到你？）我都係啱啱拍拖咋！始終男人要事業有成先。」

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