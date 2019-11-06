型男加盟《蝙蝠俠》　哥連法奴被斟演企鵝

荷里活萬人迷羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）即將開拍，繼昨日被爆奧斯卡金像影帝馬馬修麥康納希（Matthew McConaughey）與丹素華盛頓（Denzel Washington）兒子John David Washington爭演蝙蝠俠大敵雙面人之後，有傳電影公司睇中愛爾蘭著名男星哥連法奴（Colin Farrell）飾演另一奸角企鵝！

企鵝之前曾在《蝙》劇集及電影版中出現過，最早期是60年代劇集版，當時由男星Burgess Meredith飾演，之後荷里活男星丹尼迪維圖（Danny DeVito）就在電影《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）中飾演該角。之後男星Robin Lord Taylor在霍士劇集《葛咸城》（Gotham）飾演過企鵝。 今次已非哥連首次拍超級英雄漫畫電影，早於2003年，他就在漫威（Marvel）超英片《夜魔俠》（Daredevil）中飾演光頭奸角Bullseye一角。

除了企鵝之外，另有傳《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings）「咕嚕」男星安迪索堅斯（Andy Serkis）將在新版中飾演蝙蝠俠的管家阿福（Alfred Pennyworth）。