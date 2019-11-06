曾毀滅證據　《PDX101》PD被爆曾在夜店受接待

《News 8》昨日爆料指安俊英曾在娛樂場所接受事務所相關人士的招待。

韓國Mnet電視台人氣選秀節目《Produce 101》第四季《Produce X 101》（PDX101）今年7月19日播畢，通過事前網上投票及手機短訊投票選出11強練習生，組成為期5年的限定男團X1，並於8月27日出道，但節目播出後，不少粉絲質疑票數與排名造假，警方其後展開調查，並到部分練習生的事務所Starship、Woollin及MBK進行扣押搜查。

而《PDX101》的節目製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範、製作人李某，及Starship副社長昨日到首爾中央法院出席拘留令審訊，法院昨晚向安俊英及金容範二人頒下拘留令，而李某及Starship副社長等人的拘留令申請則被駁回。

昨晚播出的SBS新聞節目《8 News》爆料指安俊英在江南娛樂場所內獲得事務所相關人士數百萬韓圜的招待，警方於上月初曾到該娛樂場所進行搜查並已掌握有關證據，因此將追加他受賄的嫌疑，但暫時未知道招待事務所的相關人士是否與偽造賽果有關。《8 News》又指警方上月30日發現安俊賢及其他工作人員曾經試圖刪除手機短訊及有關資料，試圖毀滅證據，所以向法院申請拘留令。

因為造假風波，令X1今後的活動亦亮起紅燈，雖然本月中將會出席頒獎禮，但暫時還未有新碟或回歸計劃，亦不會亮相節目，X1事務所的相關人士表示：「X1今後的活動還未落實，一切都要等警方調查結束才決定。」