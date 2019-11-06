姬絲汀史釗活爆恨同女友拉埋天窗

現年29歲的荷里活同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）日前接受DJ Howard Stern的電台節目《The Howard Stern Show》宣傳新片《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels），在訪問中向來愛得低調的姬絲汀罕有地爆情事，她揚言自己正墮入愛河並計劃與編劇女友Dylan Meyer結婚！主持問她會否向女友求婚，她興奮爆粗回答：「絕對會，我真係等唔X切。」仲爆自己已有晒計劃點先可以求婚求得有型。但想畀女友驚喜而唔爆住。

此外，她更講二人相識經過，她表示二人在電影拍攝現場見過面，但直至6年後二人在朋友生日派對遇上時才開始拍拖。她亦指首次向她示愛時半夜三更在一間爛鬼酒吧發生，而當時女友的朋友都在場。

除了女友之外，姬絲汀亦在訪問中提及影星前度羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），她透露二人拍拖幾年亦是她的初戀。而她亦大讚羅拔是最好的。被主持問當時有否想過同羅拔結婚？姬絲汀變得吞吐：「我唔知道，我想...係呀，我從來冇咁做。我唔係超級傳統嘅人，但同時...我每段關係，我從來唔會咁隨意...或者一兩次。我從來唔係最隨意嘅人。」