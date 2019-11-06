想30歲前置家！余香凝恨嫁但未Ready結婚

藝人朱慧敏、余香凝、鄭浩南和麥子樂等，下午於佐敦出席viuTV新劇《地產仔》開鏡拜神。廖子妤更以短髮西裝Look造型現身，「女扮男裝」相當搶眼。

余香凝今次於劇內扮演「大家姐」：「其實我演地產分區經理，導演想加插好似《古惑仔》咁嘅背景，突出地產界蠱惑招數。對我來講都係大挑戰，我仲有個八歲嘅女。」

問到可有領教過地產蠱惑招？余香凝答：「我都想有機會買樓呀！我今年26歲，好想30歲前事業順利、搵到結婚對象，同埋買到層樓畀媽咪，因為置業即係置家，都想媽咪退休安安樂樂咁生活。（嗰日去Super Girls嘅Jessica婚禮，你咪攞咗花球囉！）我係搶嘅，大家都知道我心急，嗰晚去到After Party都有人主動搭訕，不過可能係眼緣關係，所以冇睇啱嘅對象。其實我都好矛盾，好似好心急咁，但又未Ready。」

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