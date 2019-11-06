電影業雪上加霜！陳家樂新片上畫遙遙無期

由於近日本港社會氣氛問題，內地收緊對港產片及劇集審批，令電影業雪上加霜。部分已煞科電影的上映日期遭急煞停外，更有製作未能如期開鏡，當中包括甄子丹及佘詩曼主演的新片。

據悉由方中信、譚耀文及陳家樂主演的電影《一級指控》，題材涉及法律及謀殺等，已拍竣整整一年仍上映無期。陳家樂回覆東網查詢時表示本來即將開拍新戲，但刻下開拍日期決定押後，他利用這段時間健身做好準備，稍後更會投入另一新片《死因無可疑》宣傳：「我從未聽過《一》片有確實上映日期，但有信心點都會上到，差在遲定早啫。」

另一位主演的譚耀文則說：「有聽聞過上映日期一改再改，但我唔清楚發生乜事，除咗呢部外，我都仲有電影未推出，其中一部講跑步同溫情，應該唔係好關事啩。今年自己拍咗5部戲，最快上可能已經係賀歲片喇，其實作為演員拍完戲只可以等配合電影 公司嘅宣傳，電影係娛樂，希望快啲可以有新作同觀眾見面。」

至於由張兆輝的《老傢伙們》籌拍足足3年，4月開機一星期後已停工，因資金不足未知何時復拍，張兆輝經理人邵氏黃先生回應表示：「呢啲唔講啦！」

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