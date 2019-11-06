自爆暗戀鄭浩南　朱慧敏：真係Keep得好好

藝人朱慧敏於ViuTV新劇《地產仔》內，與鄭浩南有感情線。她表示：「講我哋青梅竹馬，我暗戀咗呢個哥哥好耐，所以佢去嗰間地產舖度任職，即使做茶水姐姐都冇所謂。（有親熱戲？）冇床戲、冇咀戲，我都係因為咁先接拍。」

她透露昨日首天與對方開工，即被「男神」電親：「佢真係keep得好好，導演覺得我哋有火花，依家諗緊加戲。（最尾有情人終成眷屬？）未知住，咁我都想，好希望戲裏戲外，大家生活都開開心心。」

對於朱慧敏褒獎，鄭浩南搞笑回應：「咩呀？我都冇正眼望過佢，佢客氣啫。（點樣keep？）年紀大驚身體唔好，所以有控制飲食，同埋繼續運動，依家以打網球為主。」今次返港拍劇，他表示初步留10日：「會再返嚟嘅，不過12月唔係好想做嘢，會陪啲小朋友去玩。（有冇喺香港買樓？）97前所有物業都放晒喇，唔係擔心香港樓市前景，而係好多藝人依家都冇以香港為基地。」他直言對香港前景依然抱有信心。

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